Банкротное дело лидера справедливороссов Татарии прекращено

Казань, , 14:14 — REGNUM Производство по делу о банкротстве депутата думы Казани, лидера отделения «Справедливой России», проходящей фигурантом уголовного дела о мошенничестве Рушании Бильгильдеевой прекращено Арбитражным судом Татарии 8 октября 2018 года. Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, иск к депутату был подан 25 апреля 2018 года, истцом выступило ООО «Юридический центр «Перспектива», у которого ответчик взяла в долг и своевременно не вернула часть суммы — чуть более 3,18 млн рублей. Рушания Бильгильдеева узнала об иске из СМИ, обратившихся к ней за комментарием, и заявила, что намерена погасить долг. Позднее стало известно, что для этого народная избранница готова продать свой автомобиль Lexus. Доход за 2017 год у ответчицы составлял 444 тыс. рублей.

Слушания несколько раз откладывались по ходатайству депутата для досудебного урегулирования спора. А в сентябре 2018 года стало известно, что в отношении Бильгильдеевой возбуждено уголовное дело по мошенничеству на сумму около 6 млн рублей.

Следствие считает, что в период, когда подозреваемая возглавляла агентство недвижимости «Пассаж» — с июля 2013 по май 2016 года, она получила от двух десятков клиентов средства на приобретение земли и прокладку коммуникаций. Обязательства перед 21 клиентов не были выполнены, деньги им не вернули и это легло в основу уголовного дела.

После задержания лидера отделения партии «Справедливая Россия» госпитализировали в связи с гипертоническим кризом. В комментариях СМИ окружение Бильгильдеевой заявляло, что у нее не было умысла на мошенничество и она планирует рассчитаться с эск-клиентами. Агентство же было продано в 2016 году и депутату не принадлежит.

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