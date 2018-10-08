Депутат Госдумы предложил «открыть ворота» в РФ для украинцев

Москва, , 14:23 — REGNUM России следует применять облегченную процедуру выдачи российского гражданства для жителей Украины. Об этом 8 октября заявил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«С прошлого созыва в Госдуме пылится законопроект об облегченной процедуре выдачи гражданства России гражданам Украины. Сейчас самое время форсировать эту работу. Открыть этим людям ворота, дать им понять, что Россия им брат, что она их ждет, привечает, не будет им ставить бюрократические препоны. Вот именно это было бы для действующего украинского руководства той пощечиной, которая должна звонко прозвучать в ответ на эти очередные антироссийские нападки. И тогда картина будет меняться», — считает Парфенов.

По его мнению, гонения на русский язык и другие антироссийские события на Украине «во многом обусловлены тем, что мы не даем по рукам тем, кто их проводит».