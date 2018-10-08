Курды сбили турецкий разведывательный беспилотник на севере Сирии

Кобани, Сирия, , 14:10 — REGNUM Курдские Отряды народной самообороны (YPG) заявили 8 октября об уничтожении ими турецкого разведывательного летательного средство над городом Кобани, расположенного на северо-востоке сирийской провинции Алеппо, сообщает Al Masdar News.

По информации из социальных сетей, сбит был разведывательный беспилотник, составляющий картину курдских позиций поблизости от Кобани.

Напомним, курдские Отряды народной считаются в Анкаре частью Рабочей партии Курдистана (РПК). В Турции, а также США и ЕС признана террористической организацией.