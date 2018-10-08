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Курды сбили турецкий разведывательный беспилотник на севере Сирии

Политика

Турецкие военные составляли картину позиций курдов

Кобани, Сирия, 8 октября 2018, 14:10 — REGNUM  Курдские Отряды народной самообороны (YPG) заявили 8 октября об уничтожении ими турецкого разведывательного летательного средство над городом Кобани, расположенного на северо-востоке сирийской провинции Алеппо, сообщает Al Masdar News.

По информации из социальных сетей, сбит был разведывательный беспилотник, составляющий картину курдских позиций поблизости от Кобани.

Напомним, курдские Отряды народной считаются в Анкаре частью Рабочей партии Курдистана (РПК). В Турции, а также США и ЕС признана террористической организацией.

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Война в Сирии
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