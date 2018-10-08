В Кремле прокомментировали возможность отставок в Минобороны РФ

Москва, , 14:07 — REGNUM В Кремле не считают заявления властей Нидерландов и США о якобы осуществленных Россией кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) основанием для кадровых перестановок в российском военном ведомстве. Об этом 8 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, «информация подобного качества» не может стать причиной для подобных действий руководства страны. Напомним, ранее в военном ведомстве Нидерландов заявили, что на ОЗХО руками четверых российских граждан была совершена «хакерская атака».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможным обсуждать «российскую кибератаку» на ОЗХО «через СМИ».

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