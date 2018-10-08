В ЕС шокированы жестоким убийством болгарской журналистки

Брюссель, , 14:06 — REGNUM В ЕС призвали принять срочные меры для привлечения виновных в жестком убийстве журналистки Виктории Мариновой в Болгарии. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что шокирована произошедшим.

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Кадры с места убийства журналистки в Болгарии появились в сети

«Я буду внимательно следить за расследованием и при необходимости предлагать помощь со стороны агентств ЕС», — написала Юрова в Twitter.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал к скорейшему расследованию убийства.

https://twitter.com/VeraJourova/status/1049010631859470336

«Мужественный журналист снова пал в борьбе за правду и против коррупции», — написал Тиммерманс.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 30-летней журналистки и телеведущей болгарского телеканала TVN Виктории Мариновой, которая занималась расследованием возможных хищений финансовых средств из фондов Евросоюза, было обнаружено в парке города Русе 6 октября. По данным полиции, женщину ударили по голове, изнасиловали и задушили. С места происшествия пропали ключи от машины и мобильный телефон Мариновой. В качестве одной из версий следствие рассматривает умышленное убийство, связанное с профессиональной деятельностью журналистки.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал убийство «шокирующим» и призвал как можно быстрее его расследовать. Он также заверил, что будет внимательно следить за ходом расследования.

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