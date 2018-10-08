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Индия не будет ориентироваться на санкции США при закупке оружия у России

Политика

США вряд ли будут спешить налагать на Индию санкции и рушить достаточно хорошие отношение с этой страной

Москва, 8 октября 2018, 14:02 — REGNUM  Индия уже неоднократно заявляла, что не будет ориентироваться на американские санкции при закупке российского вооружения, напоминает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, говоря о заявлении Нью-Дели в связи с покупкой у России комплексов С-400.

Ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават заявил, что России не следует беспокоиться из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном, поскольку это не повлияет на российско-индийское военно-техническое сотрудничество

«Это Индия подтвердила 5 октября, подписав крупный контракт на поставку зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 (пять полковых комплектов более чем за $5 млрд).

Такие крупные страны как Китай и Индия не будут ориентироваться на столь прямое внешнее давление, да и США вряд ли будут спешить налагать на Индию санкции и рушить достаточно хорошие отношение с этой страной.

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Отношения России и Индии
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