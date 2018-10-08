Без снижения контроля над бизнесом рывок в экономике не состоится — Кудрин

Москва, , 14:00 — REGNUM Недостаточное внимание к институциональным реформам ставит под вопрос эффективность и реализуемость предлагаемых правительством мер по ускорению экономического развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил председателя Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019−2021 гг.

«Хотя президент поставил амбициозные задачи, такая политика прорыва предполагает не только серьёзные изменения в бюджетной политике, выполнения бюджетных программ, но потребности в институциональных реформах. Если мы не будем совершенствовать систему госуправления, не снизим контрольно-надзорную нагрузку на бизнес, не примем лучшей практики регулирования и не изменим систему судебную, то в комплексе с бюджетными мерами мы не получим окончательного результата», — заявил Кудрин.

«То, что мы не слышим о тех решениях, которые бы в институциональной части принимались, это не даёт в полной мере оценить реализуемость предложенных мер», — подчеркнул он.

В частности, важнейшим нововведением по этому направлению должно стать опережающее регулирование — если «регулировать инновационные продукты по старым стандартам, не удастся создать инновационную экономику», заверил председатель СП РФ.

«В этом направлении мы видим недостаточно мер», — подчеркнул Кудрин.