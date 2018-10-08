Минфин Киргизии предлагает прекратить брать кредиты у Китая

Бишкек, , 13:59 — REGNUM В период с 1992 года по октябрь 2018 года другие страны и международные доноры предоставили Киргизии кредитных займов и грантов на общую сумму в $9 млрд 816,3 млн (654 млрд рублей). Об этом заявил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

По словам чиновника, на нужды транспортной сферы израсходовано 24,9% этих денег, на энергетическую сферу — 21,7%, на социальный сектор — 5,4% и на сельскохозяйственную отрасль — 3,6%.

Также глава минфина отметил , что задолженность Киргизии перед Эксимбанком Китая является самой крупной и составляет 44,8% от общей суммы внешнего долга страны. В этой связи Адылбек Касымалиев предлагает парламенту Киргизии рассмотреть вопрос о том, чтобы больше не брать кредиты в этой финансовой организации.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас государственный долг Киргизии составляет $4 млрд 411 млн (более 293,9 млрд рублей по текущему курсу) или 56,4% от ВВП республики. При этом внешний долг превышает $3 млрд 809 млн (около 253,8 млрд рублей).

Из этой суммы более $1 млрд 706,4 млн (около 113,7 млрд рублей) составляет задолженность по кредитам, ранее полученным властями Киргизии в Экспортно-импортном банке Китая.

Отметим, что по официальным данным, пик выплат по государственному долгу Киргизии придется на 2027 год, когда выплаты по нему достигнут $400 млн (более 26,6 млрд рублей).