Москва, , 13:55 — REGNUM Западные страны давно не стесняются «назначать» Россию противником в ходе военных учений, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее газета The Times сообщила, что в Омане в ходе крупнейших за последние 17 лет военных учений Saif Sareea 3 британские военные задействовали «гражданские» квадрокоптеры. Роль потенциального противника на учениях выполняет Россия.

Широкое использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) характерно для большинства современных армий мира, и Великобритания здесь не исключение. Развитие этого вида вооружения очень сильно изменило возможности разведки и обойтись без БПЛА становится всё сложнее и сложнее.

Именно поэтому использование дронов на британских учениях вполне естественно. Что касается выбора противника — то многие западные страны уже несколько лет не стесняются открыто «назначать» им Россию.

На самом же деле, реально воевать этим странам придётся в локальных конфликтах с намного более слабыми противниками.

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