Москва не станет обсуждать «кибератаку на ОЗХО» через СМИ — Песков

Москва, , 13:55 — REGNUM В Кремле не считают возможным обсуждать «российскую кибератаку» на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через СМИ. Об этом 8 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в Москве не считают доказательством информацию из Гааги о вмешательстве России в дела ОЗХО. Также Песков подчеркнул, что для российских властей будут являться доказательствами «документы, переданные по официальным каналам».

«Говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что власти страны не исключают введения санкций в отношении России в связи с предполагаемой хакерской атакой на серверы ОЗХО.

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