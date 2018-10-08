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Киев: Киево-Печерская и Почаевская лавры принадлежат государству

Политика

Если власть захочет, то отберет лавры у УПЦ МП

Киев, 8 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра находятся в собственности государства, заявил директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш, сообщает 8 октября УНИАН.

По его словам, обе лавры принадлежат государству, а Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) пользуется ими лишь на основе договора аренды. Так, УПЦ МП взяла лавры в аренду на 50 лет. Соответственно, отметил Юраш, если власть имеет право передать в аренду лавры, то она имеет право и пересмотреть договор об аренде, например, обнаружив некие «нарушения» при передаче лавр в аренду.

«В прерогативах государственных органов решать ее (аренды — ИА REGNUM ) дальнейшую судьбу», — подчеркнул Юраш.

Напомним, ранее наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир обратился к православным христианам с просьбой защитить лавру от захвата украинскими раскольниками.

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Религиозные конфликты на Украине
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