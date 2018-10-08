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Спикеры парламентов Казахстана и Турции определили сферы сотрудничества

Политика

Встреча состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии

Анталья, Турция, 8 октября 2018, 13:56 — REGNUM  Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин и спикер Великого национального собрания Турции договорились способствовать всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами, сообщает 8 октября издание BNews.

Встреча состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье.

Нигматулин отметил, что перспективными направлениями сотрудничества являются транспорт, логистика, туризм и сельское хозяйство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что политическая стабильность и устойчивость Турции имеет решающее значение для Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: Казахстан заинтересован в стабильной Турции

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Политическая жизнь Казахстана
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