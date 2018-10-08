В Индонезии прошел благотворительный турнир по гольфу

Джакарта, , 13:54 — REGNUM В общей сложности 150 должностных лиц министерства иностранных дел Индонезии, дипломатического корпуса, глав частных предприятий, представителей дружеских стран провели 4-й благотворительный турнир по гольфу для сбора средств для пострадавших от землетрясения в Палу и Донгала, Центральный Сулавеси, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Турнир собрал около 100 млн рупий и показал высокий энтузиазм участников.

Мероприятие было организовано совместно с секретариатом Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ассоциацией послов Джакарты по гольфу.

«Наша забота о людях — это форма реальной дипломатии, а именно обоснованная дипломатия, которая дает преимущества», — сказал заместитель министра иностранных дел.

Отмечается, что привлеченные средства также будут направлены на восстановление мечети в Северном Ломбоке, которая рухнула из-за землетрясения на индонезийском острове в июле — августе 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение в Центральном Сулавеси произошло 28 сентября. По последним данным число жертв трагедии составляет 1944 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Региональное правительство Центрального Сулавеси не прекращает поиски жертв