Понедельник, 8 Октября 2018 года
15:03:47 МСК

Москва и Пхеньян обсуждают визит Ким Чен Ына в Россию — Песков

Политика

Если договоренность о визите в Россию Ким Чен Ына будет достигнута, об этом будет сообщего дополнительно

Москва, 8 октября 2018, 13:42 — REGNUM  В настоящее время обсуждаются дата и формат встречи президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом 8 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, председателю Трудовой партии КНДР было направлено соответствующее приглашение, и на сегодняшний день идет проработка «возможных сроков, места и формата такого визита».

В том случае, если договоренность о визите в Россию Ким Чен Ына будет достигнута, об этом будет сообщего дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом.

Читайте также: Президент Южной Кореи заявил о планах Ким Чен Ына посетить Россию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить