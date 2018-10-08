Москва и Пхеньян обсуждают визит Ким Чен Ына в Россию — Песков

Москва, , 13:42 — REGNUM В настоящее время обсуждаются дата и формат встречи президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом 8 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, председателю Трудовой партии КНДР было направлено соответствующее приглашение, и на сегодняшний день идет проработка «возможных сроков, места и формата такого визита».

В том случае, если договоренность о визите в Россию Ким Чен Ына будет достигнута, об этом будет сообщего дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом.

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