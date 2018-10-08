Отказ от кириллицы — следующий шаг антиРоссии?

Москва, , 13:52 — REGNUM Следующий шаг киевских властей — наказывать за русский алфавит, считает политолог Серей Марков. Он выступил 8 октября в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Есть четкий план превращения Украины в антиРоссию. Все прекрасно этот план понимают. План разработали американские коллеги и четко его продвигают. По этому плану все должно делаться постепенно, не сразу. При этом они уверены, что им уже удалось сделать (взгляды, — прим. ИА REGNUM ) большинства граждан антироссийскими», — заявил он.

Потом, по его мнению, «будут наказывать за использование кириллицы, обычной нашей азбуки».

Сергей Марков рассказал о встречах с американскими дипломатами, работающими на Украине, и спорах с ними, что эта страна якобы навсегда стала антироссийской. И его позиция в этих дискуссиях в том, что сейчас реальное отношение людей никому не известно, ведь нет внятных социологических исследований.

«Что мы видели в 2014 году в Крыму? 95% офицеров СБУ и 87% вооруженных сил Украины перешли на сторону России. Будет реальный выбор перед ними — поверьте, совсем по-другому… Сейчас же нет возможности у них сказать правду, сказать, что они по-настоящему думают про Россию», — отметил политолог.

По его оценке, почти половины населения Украины «готовы стать гражданами РФ при благоприятных обстоятельствах».