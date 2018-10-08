Ле Пен выступила против «превращения ЕС в тоталитарную систему»

Рим, , 13:46 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала к изменению курса Европейского союза на совместной пресс-конференции с лидером итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини в Риме. Выдержки из ее выступления 8 октября опубликованы на странице Ле Пен в Twitter.

«Мы боремся против альянса Европейской народной партии с Партией европейских социалистов, который превращает ЕС в тоталитарную систему, чтобы спасти истинную Европу», — заявила Ле Пен.

«ЕС был создан с целью укрепления власти глобального суперкласса и его финансовой структуры, а не для блага народов. Нужно вернуть власть народам, это фундамент самой демократии», — отметила она.

«Массовая миграция, снижение зарплат, несправедливая международная конкуренция — все это называется мондиализмом. Мондиализм — это идея о том, что защита народов должна быть уничтожена в пользу меньшинства», — добавила политик.

Марин Ле Пен призвала к сохранению культуры и к защите границ каждого государства. Она поставила в пример политику Маттео Сальвини как демонстрацию того, что проблемы массовой миграции могут быть решены.

Как сообщало ИА REGNUM, Маттео Сальвини на пресс-конференции заявил, что сторонники национального суверенитета стран ЕС намерены одержать победу на европейских выборах. Напомним, выборы состоятся в мае 2019 года.

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