На Украине разработают стратегию развития гражданского образования

Киев, , 13:37 — REGNUM Концепцию развития гражданского образования утвердило правительство Украины, сообщает 8 октября УНИАН.

Согласно сообщению, гражданское образование по-украински — это «обучение и гражданское воспитание на основе национальных и общечеловеческих ценностей».

Отмечается, что главной задачей гражданского образования будет формирование гражданского общества. Также гражданское образование должно будет охватить все возрастные группы граждан и все составляющие образования.

Министерство образования и науки Украины в течение шести месяцев разработает «Стратегию развития гражданского образования на период до 2022 года».

Напомним, ранее на Украине приняли новый закон «Об образовании», который запретил обучать детей в школах с пятого класса на иностранном языке.