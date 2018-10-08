Почему эксперты предрекают отставку спикера Закса Санкт-Петербурга?

Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Вслед за подтвержденными сообщениями об отставке губернатора Санкт-Петербурга в политическом сегменте Telegram вновь появляются «инсайды» о скором уходе со своего поста и спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Кто-то связывает это с общим трендом обновления руководства города федерального значения, а кто-то — с накопившимся негативным фоном вокруг председателя парламента Санкт-Петербурга.

Самой «свежей» историей с участием спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга стал «дачный скандал»: согласно журналистскому расследованию «Новой газеты», гражданин РФ Вячеслав Серафимович Макаров получил в аренду на 10 лет социальные дачи в поселке Солнечном недалеко от Финского залива на льготных условиях.

Полный тезка спикера заключил договоры аренды на три дачи в ноябре 2015-го и в сентябре 2016 года — эти строения предназначены лишь для граждан льготных категорий и не предусматривают никакой реконструкции. Тем не менее, там развернуто бурное строительство, и в домах, где могли разместиться три семьи, согласно выписке из ЕГРН, разместится «лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости» — Макаров Вячеслав с редким отчеством Серафимович.

Пожалуй, самым заметным скандалом стало расследование по родственным и деловым связям председателя Закса: так, сообщает «Деловой Петербург», брат Вячеслава Макарова занимает должность заместителя директора садово-паркового предприятия «Центральное» в Петроградском районе, другой его брат, Василий Макаров избирался депутатом муниципалитета «Черная речка», часть которого входит в избирательный округ Вячеслава Макарова, дочь Вячеслава — Анна Селегень стала деловым партнером Валерия и Оксаны Кравцовых, которые контролируют ГК «Еврострой», получив 50% входящей в группу компании «Еврострой-М». Племянник Евгений Кукушкин — начальник отдела здравоохранения Петроградского района. Вторая дочь Макарова Марина Лыбанева в 2013 года была назначена заместителем главы администрации Петроградского района, согласно этой публикации, родственники Макарова поделили между собой 37% бюджета муниципалитетов Петроградского района, что составляет 212 млн. руб. из 577.

Ярким скандалом в этом своеобразном рейтинге стали события вокруг 28-летней секретаря спикера Юлии Шик. «Версия» пишет о том, что, якобы по личному поручению Вячеслава Макарова, комитет по законодательству предложил временно ограничивать в правах родителей, которые укрывают детей от бывших супругов вопреки решению суда.

Такую разумную, на первый взгляд, инициативу, связали с его молодой сотрудницей, которая развелась с мужем, директором Музея стрит-арта Андреем Зайцевым. По данным издания, мужчина продолжал содержать семью и детей, однако активное участие в ситуации Вячеслава Макарова изменило все коренным образом — к делу подключились силовики, женщина обвинила бывшего мужа в сокрытии детей, хотя сама же и подписала разрешение на их выезд, а спикер произнес целую речь, адресованную Зайцеву. Причины столь пристального внимания Макарова к судьбе своей молодой сотрудницы остаются неясными.

Известны и специфические взаимоотношения Макарова с застройщиками: нашумевшее дело по ООО «Цветение сливы», когда Закс уже после начала строительства объявил участок «зеленой зоной», дает представление о возможных схемах в строительной сфере Санкт-Петербурга.

«Коммерсант» напоминает, что в начале года Макаров предложил разработать законопроект, контролирующий застройку исторической части города. При этом депутаты парламента смогут контролировать все этапы строительства и выносить по ним окончательное решение. Отметим, что количество голосов самой многочисленной фракции Закса «Единой России» в два раза превышает численность всех других фракций, вместе взятых.

Ряд ресурсов опубликовал подробности о схемах председателя парламента, прямо связывая такие инициативы спикера с его же интересами в строительной сфере.

Так, после первой публикации данных о получении 50% компании «Еврострой-М» его дочкой Анной Селегень, та передала эту долю своему свекру Владимиру Селегеню.

Кстати, внезапное «позеленение» строительного участка под ЖК One Trinity Place «Деловой Петербург» объясняет интересами Макарова в том же районе.

И, в завершение, нашумевшая история с поездкой делегации Законодательного собрания на Кипр, когда, по информации «Делового Петербурга», спикер с депутатами потратили только на одни билеты почти миллион рублей.

Теперь же, когда пауза с реакцией на эти истории кажется затянутой и заявления Вячеслава Макарова о невозможности отставки Георгия Полтавченко едва ли свидетельствуют о его политическом чутье, обоих политиков пресса еще в начале лета списала в «хромые утки».