Понедельник, 8 Октября 2018 года
15:05:35 МСК

Анкара хочет провести обыск в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Политика

Власти страны считают, что в его стенах и был убит критик политики Эр-Рияда

Анкара, 8 октября 2018, 13:23 — REGNUM  Турецкие власти потребовали 8 октября от Саудовской Аравии предоставить им доступ на территорию консульства королевства с тем, чтобы провести там обыск по делу об исчезновении журналиста Джамала Ахмада Хашогги, сообщает со ссылкой на дипломатические источники турецкое издание The Daily Sabah.

Такое требование было передано послу Эр-Рияда в Анкаре Валида бин Абдулькерима аль-Хирейджи.

Напомним, власти Турции уверены, что журналист из Саудовской Аравии Джамал Хашогги был убит на территории консульства королевства в Стамбуле. Ранее журналист проживал в Вашингтоне, опасаясь за свою жизнь из-за своей критики политики родной страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить