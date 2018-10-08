Анкара хочет провести обыск в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Анкара, , 13:23 — REGNUM Турецкие власти потребовали 8 октября от Саудовской Аравии предоставить им доступ на территорию консульства королевства с тем, чтобы провести там обыск по делу об исчезновении журналиста Джамала Ахмада Хашогги, сообщает со ссылкой на дипломатические источники турецкое издание The Daily Sabah.

Такое требование было передано послу Эр-Рияда в Анкаре Валида бин Абдулькерима аль-Хирейджи.

Напомним, власти Турции уверены, что журналист из Саудовской Аравии Джамал Хашогги был убит на территории консульства королевства в Стамбуле. Ранее журналист проживал в Вашингтоне, опасаясь за свою жизнь из-за своей критики политики родной страны.