НПО: Предвыборная ситуация в Грузии создает угрозу демократии

Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Предвыборная ситуация в Грузии создает угрозу демократическому развитию страны. Такой вывод сделали наблюдатели грузинской неправительственной организации «Международное общество справедливых выборов и демократии» по итогам наблюдения за предвыборной кампанией в период с 9 по 30 сентября. 8 октября НПО опубликовала свой второй промежуточный отчет.

Наблюдатели от этой организации в сентябре выявили целый ряд нарушений, в частности, зафиксировали один факт противостояния по политическому признаку, один факт вероятного подкупа избирателя, 12 фактов нарушений правил агитации, 9 фактов использования административных ресурсов, 8 случаев препятствования проведению избирательной кампании, 14 фактов повреждения агитационных материалов.

За этот же период НПО обратилась к ЦИК с 17 жалобами по фактам предвыборных нарушений и одну жалобу подала в Службу госаудита с рекомендацией изучить информацию о вероятной попытке подкупа избирателей со стороны кандидата от Лейбористской партии Шалвы Нателашвили.

В отчет вошли дело группы компаний «Омега» и события вокруг телекомпании «Иберия», в которых наблюдатели усмотрели факты вероятных коррупционных сделок между действующими и бывшими чиновниками и незаконных схем финансирования избирательной кампании правящей партии.

«Отчетный период совпал с распространением в СМИ тайных записей, которые уличили действующих и бывших высокопоставленных чиновников в коррупционных сделках и выявили нелегальные схемы вероятного финансирования правящей партии перед выборами. Эти записи были продолжением событий, развернувшихся вокруг телекомпании «Иберия». Учредитель «Иберии» и «Группы Омега» Заза Окуашвили обвинил бывших и действующих представителей правительства в давлении на принадлежащий ему бизнес, вымогательстве и других преступлениях. Записи и высказанные обвинения порождают обоснованные подозрения в наличии в стране элитарной коррупции и неформального правления. А разглашенная информация о вероятной схеме финансирования партии подрывает основы прозрачности политических финансов, наносит урон политической ситуации и доверию общества к ней. В этих условиях явно, что законодательные рамки политических финансов и существующие механизмы мониторинга не отвечают существующим в стране вызовам», — говорится в отчете.

Авторы отчета приводят и целый ряд факторов давления на наблюдательские организации. Само «Международное общество справедливых выборов и демократии» испытало такое давление со стороны председателя Национальной комиссии по коммуникациям, а 13 НПО, которые подписались под заявлением о коррупционном скандале вокруг «Группы Омега», аналогичному давлению подверглись со стороны председателя и депутатов парламента, мэра Тбилиси, поддержанного «Грузинской мечтой» кандидата в президенты, отмечается в отчете.

«Высказанные высокопоставленными должностными лицами необоснованные обвинения в адрес наблюдательских организаций выходят за рамки стандартов здоровой критики и деловой коммуникации. Заявления должностных лиц направлены на нанесение ущерба деловой репутации неправительственных организаций и их дискредитацию, что неприемлемо и представляет угрозу демократическому развитию страны», — подчеркивают авторы отчета.

Напомним, что президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября. За пост главы государства будут бороться 25 кандидатов. Хотя у правящей партии «Грузинская мечта» своего кандидата на этих выборах нет, партия открыто объявила поддержку независимому кандидату Саломе Зурабишвили.

Отметим также, что в свое время «Международное общество справедливых выборов и демократии» было одной из тех основных грузинских НПО, которые дали крайне негативные оценки парламентским выборам 2003 года и поддержали действия тогдашней оппозиции, что привело к революционному развитию событий, получившему название «революции роз».