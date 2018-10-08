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Путин отправил в отставку спецпредставителя по развитию торговли с Украиной

Политика

Настоящий указ вступил в силу со дня его подписания, 5 октября

Путин отправил в отставку спецпредставителя по развитию торговли с Украиной
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 8 октября 2018, 12:48 — REGNUM  Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрий Ливанов отправлен в отставку. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Ливанова Дмитрия Викторовича от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной», — говорится в документе.

Также сообщается, что настоящий указ вступил в силу со дня его подписания, 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября пресс-служба Кремля уведомила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Санкт-Петербурга». Согласно указу, Георгий Полтавченко уходит с должности по собственному желанию, и президент принимает его отставку.

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