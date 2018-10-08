Понедельник, 8 Октября 2018 года
13:15:07 МСК

Президент Южной Кореи заявил о планах Ким Чен Ына посетить Россию

Политика

Также стало известно и о намерении председателя КНР Си Цзиньпина посетит Северную Корею

Президент Южной Кореи заявил о планах Ким Чен Ына посетить Россию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Сеул, 8 октября 2018, 12:46 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом. О планах северокорейского лидера в ходе состоявшегося сегодня, 8 октября, заседания Госсовета Республики Корея заявил президент Мун Чжэ Ин, передаёт агентство Yonhap News.

«Ожидается, что в ближайшее время Ким Чен Ын посетит Россию, а в Пхеньян с визитом приедет китайский лидер Си Цзиньпин», — сказал Мун.

Также он сообщил об имеющейся вероятности проведения саммита между Японией и Северной Кореей. Также Мун Чжэ Ин не исключил возможности полноформатной встречи лидеров КНДР и Китая в рамках саммита двух стран.

Ранее в сюжете: «КНДР не определилась»: Песков о приглашении Ким Чен Ыну посетить Россию

Матвиенко: Ким Чен Ын готов приехать в Россию

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Ким Чен Ыном передал северокорейскому лидеру приглашение президента России Владимира Путина нанести визит в РФ. В качестве одной из возможных площадок назывался Восточный экономический форум (ВЭФ), который прошёл во Владивостоке в середине сентября. Однако Ким Чен Ын на него не приехал, объяснив это занятостью и плотным графиком из-за намеченных межкорейских переговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын поделился с Помпео надеждами на Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить