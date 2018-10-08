Президент Южной Кореи заявил о планах Ким Чен Ына посетить Россию

Сеул, , 12:46 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом. О планах северокорейского лидера в ходе состоявшегося сегодня, 8 октября, заседания Госсовета Республики Корея заявил президент Мун Чжэ Ин, передаёт агентство Yonhap News.

«Ожидается, что в ближайшее время Ким Чен Ын посетит Россию, а в Пхеньян с визитом приедет китайский лидер Си Цзиньпин», — сказал Мун.

Также он сообщил об имеющейся вероятности проведения саммита между Японией и Северной Кореей. Также Мун Чжэ Ин не исключил возможности полноформатной встречи лидеров КНДР и Китая в рамках саммита двух стран.

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Матвиенко: Ким Чен Ын готов приехать в Россию

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Ким Чен Ыном передал северокорейскому лидеру приглашение президента России Владимира Путина нанести визит в РФ. В качестве одной из возможных площадок назывался Восточный экономический форум (ВЭФ), который прошёл во Владивостоке в середине сентября. Однако Ким Чен Ын на него не приехал, объяснив это занятостью и плотным графиком из-за намеченных межкорейских переговоров.

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