Владимир Сипягин вступил в должность губернатора Владимирской области

Владимир, , 12:45 — REGNUM Владимир Сипягин, победивший во втором туре выборов губернатора Владимирской области, 8 октября официально вступил в должность, передает корреспондент ИА REGNUM. Инаугурация состоялась в здании администрации региона.

Губернатор принес присягу на верность народу и Конституции РФ, а также уставу Владимирской области.

«Вступаю в должность губернатора Владимирской области, обязуюсь ответственно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности в интересах населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Владимирской области, действуя на их основе и во их исполнение», — сказал Владимир Сипягин.

Затем избранный губернатор поблагодарил жителей за оказанное доверие, а также всех организаторов выборов за работу и лидера ЛДПР Владимира Жириновского за поддержку.

«Моя работа на губернаторском посту будет посвящена служению людям, главная цель для меня — благо жителей Владимирской области. Чувствую большую ответственность. Мой долг — сделать все для владимирской земли, для ее процветания. В числе своих первоочередных задач я вижу выстраивание конструктивного диалога между всеми созидательными силами нашего региона», — сказал Владимир Сипягин.

На церемонии присутствовали полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Поздравляю Владимира Владимировича Сипягина с победой на выборах и с официальным вступлением в должность губернатора Владимирской области. Вы одержали победу в конкурентной борьбе и получили мандат от населения. Такая поддержка жителей области — это огромный кредит доверия, который вам предстоит оправдать, это начало большой и серьезной работы», — сказала Игорь Щеголев.

Представитель президента также поблагодарил Светлану Орлову, занимавшую пост губернатора с 2013 года, отметив, что за время губернаторства ей удалось сделать достаточно много для развития региона.

«Конечно, есть и много задач, требующих повышенного внимания, прежде всего, это реализация майского указа президента Российской Федерации», — сказал Игорь Щеголев.

Владимир Жириновский в своем выступлении отметил, что этот день — праздник и для ЛДПР.

«Новый губернатор вступил в должность, это праздник и для ЛДПР, поскольку наши выборы проходят на многопартийной основе, мы не только достигли высоких стандартов демократии, но и доказали, что граждане могут выбирать другого человека из числа тех, кто предложен. Это хороший признак, показатель здоровья нашего политического существа», — сказал Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР напомнил, что в Смоленской области, где также губернатором является представитель либерал-демократов, показатели улучшились. Кроме того, по мнению Владимир Жириновского, важно, чтобы в регионе не ущемлялись права губернатора и права заксобрания, «чтобы баланс власти соблюдался».

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора были назначены на 9 сентября. На пост претендовали четыре человека, в том числе и кандидат от «Единой России» Светлана Орлова, руководившая областью с 2013 года. В результате голосования ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, из-за чего был назначен второй тур выборов. В него вышли Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В итоге противник действующего на тот момент губернатора набрал 57% голосов, а сама Светлана Орлова смогла заручиться поддержкой только 37,5% избирателей, пришедших на выборы.