До конца 2018 года в Астане пройдут два мероприятия ООН

Астана, , 12:44 — REGNUM В 2018 году в Астане пройдет сессия конвенции защиты использования трансграничных водотоков и международных озер, а также глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи между ВОЗ и ЮНИСЕФ. Об этом 8 октября заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот послами пяти иностранных государств, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент рассказал о внешней политике Казахстана. По его словам, Астана проводит многовекторную, сбалансированную политику. Этот принцип используется для решения международных конфликтов и усиления доверия между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты послов Китая, Евросоюза, Испании, Словакии и Израиля. В ходе церемонии президент уделил внимание развитию отношений с каждым из государств.

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