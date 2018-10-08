Лидер ХДС в Саксонии опроверг свое стремление работать с партией АдГ

Лейпциг, Германия, , 12:41 — REGNUM Лидер саксонской фракции партии «Христианско-социальный союз» (ХДС) Кристиан Хартманн объяснил в интервью свои слова о возможном сотрудничестве с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет газета Leipziger Volkszeitung 8 октября.

«У меня нет ни интереса, ни цели работать совместно с АдГ», — сказал Хартманн.

«Когда я говорю, что АдГ станет нашим главным противником на выборах в ландтаг, ясно же: понятие «противник» не предполагает общей базы и общих целей», — добавил политик.

В то же время Хартманн раскритиковал руководство партии в Берлине: «Настроения населения слишком мало рефлексируются и воспринимаются. В Саксонии на сегодняшний день постановка многих вопросов из Берлина не улавливается».

Напомним, в сентябре Хартманн не исключил возможности создания коалиции с АдГ после выборов в Саксонии, объяснив это уважением воли избирателей. Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель категорически отвергла подобное развитие событий. Сам Хартманн подвергся критике со стороны коллег.

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