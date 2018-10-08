На Тамбовщине определили финалистов конкурса управленцев

Тамбов, , 12:34 — REGNUM Определены 30 финалистов молодежного управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины», который прошел в несколько этапов по инициативе губернатора Александра Никитина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Их ждёт интенсивная работа с наставниками.

Финалистами конкурса стали Сергей Поветьев, Никита Лакомкин, Андрей Буханцов, Яна Тутарская, Маргарита Лукьяненко, Александр Федюшин, Владимир Негров, Александр Сухих, Елена Дудышева, Елена Леонова, Павел Путин, Степан Милюков, Елена Ветрова, Алексей Николашин, Владимир Сметанин, Виктор Оксентюк, Ольга Жарикова, Даниил Лапин, Елена Агапитова, Валерия Балакова, Сергей Зенкин, Алина Рыбина, Игорь Сапрыкин, Денис Потапов, Юлия Жмаева, Валерий Беляев, Игорь Бирюков, Денис Лакомов, Илья Мотин, Андрей Названцев. Теперь именно им предстоит пройти проектное обучение под контролем наставников конкурса. К 1 декабря будут подведены итоги этого обучения.

Все 130 полуфиналистов получили сертификаты участников и красочные перекидные календари с фотоиллюстрациями событий конкурса. Каждый из них также вошёл в кадровый управленческий резерв Тамбовской области.

«Конкурс «Лидеры Тамбовщины», как и конкурс «Лидеры России», не про кадровые назначения. Это конкурсы про изменение России, про изменение Тамбовской области. Глядя на вас, мы тоже меняемся. Поздравляю вас с завершением конкурса», — сказал Олег Иванов, первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области.

Финал конкурса оказался таким же интересным и насыщенным, как и предыдущие этапы. Перед участниками выступил генеральный директор Фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения Константин Абрамов. Он провёл лекцию на тему «Эффективные коммуникации. Убеждения, меняющие мир».

«В Тамбовской области появилась новая поросль лидеров, и мы не могли пропустить это событие, — отметил он во время пресс-подхода. — Уверен, компании, которые возьмут конкурсантов на работу, наверняка выиграют».

По решению главы региона, аналогичный конкурс состоится и в следующем году.