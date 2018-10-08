Украина может вернуть Донбасс, если поднимет экономику — эксперт

Киев, , 12:29 — REGNUM у Киева два пути — или капитулировать, или освобождать Донбасс

У Киева есть два способа решить вопрос Донбасса — «освобождение территории или капитуляция перед Кремлем». Об этом 8 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Максим Маньковский.

«Есть только два способа. Первый — мы освобождаем эти территории, не обязательно используя наши войска… Или мы идем на договоренность с Путиным о капитуляции… Капитуляция неприемлема для Украины», — сказал Маньковский.

При этом он полагает, что Украина может вернуть Донбасс, если поднимет уровень экономического развития.

«Если сравнивать Донбасс с Крымом, там совсем другая ситуация. Ему нужна нестабильность, марионетки и тот закон (об особом статусе Донбасса), который был продлен на прошлой неделе. Он хочет, чтобы там была Народная милиция, чтобы его марионетки стали народными депутатами, чтобы все это было легализировано. Что нужно Украине? Я уверен, что нам надо освобождать… Насколько долго все это будет тянуться, мне сложно сказать… Только поднятие экономики и месседжи с нашей территории могут изменить ситуацию», — подытожил Маньковский.

Как сообщалось, 7 октября замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о возможном примирении между Россией и Украиной при наличии «обоюдного желания». В то же время чиновник прогнозирует, что отношения между странами могут наладиться, поскольку в России далеко не все граждане поддерживают нынешнюю политику Кремля.

«Надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя «элитой», доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен», — рассказал Тука.