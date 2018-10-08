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СМИ: Отвод тяжелой техники в Идлибе закончится 8 октября

Политика

Процесс вывода техники начался 6 октября

Анкара, 8 октября 2018, 12:21 — REGNUM  Группировки сирийских боевиков закончат отвод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, соглашение которой заключили Турция и Россия, к 8 октября, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Агентство не приводит более подробной информации относительно отвода. Как заявили представители поддерживаемой Анкарой группировки «Фронт национального освобождения» за освобождение процесс отвода тяжелой техники начался 6 октября.

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Напомним, соглашение о создании в Идлибе демилитаризованной зоны было заключено президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите в Сочи 17 сентября. По договоренности сторон этот район будут патрулировать российские и турецкие военные.

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Война в Сирии
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