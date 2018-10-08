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Премьер-министр СРВ: Вьетнам надеется на Японию в Южно-Китайском море

Политика

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук с супругой пребывает с официальным визитом в Японии. Премьер-министр прибыл в Токио (Япония) для участия в форуме Меконг-Япония

Ханой, 8 октября 2018, 22:27 — REGNUM  Премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук с супругой во главе высокопоставленной делегации Вьетнама прибыли прибыли в Японию для участия в форуме Меконг-Япония. В преддверии форума Нгуен Суан Фук ответил на вопросы японских журналистов. «Вьетнам имеет схожую с Японией позицию по вопросу об урегулировании споров в Южно-Китайском море (ЮКМ), в частности по территориальным с Китаем. Позиция обеих стран заключается в необходимости мирного урегулирования конфликтов на основе принципов международного права. Вьетнам рассчитывает на поддержку и присутствие Японии в ЮКМ» — ответил премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук на вопрос одного из журналистов о спорах в ЮКМ.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук также отметил, что Вьетнам рассчитывает на то, что Япония и дальше будет придерживаться схожей с Вьетнамом позиции, а также будет активно содействовать урегулированию спора мирными средствами. По результатам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве между Вьетнамом и Японией.

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Зарубежная хроника
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