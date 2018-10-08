В США вновь призывают власти к реакции на пропажу саудовского журналиста

Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Вслед за конгрессменом Адамом Шиффом сенатор Марко Рубио призывает американские власти обратить внимание на судьбу саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Сенатор комментирует сообщение Reuters со ссылкой на турецкие источники о том, что журналист мог был быть убит внутри стамбульского генконсульства Саудовской Аравии.

«Я молюсь о том, чтобы саудовский журналист Джамаль Хашкаджи был жив. Но если это тревожное сообщение подтвердится, США и цивилизованный мир должны решительно откликнуться на него, и я в Сенате рассмотрю все варианты», — сообщается от имени Рубио в аккаунте его пресс-службы в твиттере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее саудовский оппозиционный журналист, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал в Турции. Хашкаджи прибыл в диппредставительство своей страны в Стамбуле, чтобы забрать документы, однако спустя пять часов его невесте, которую в здание не пустили, сообщили, что он уже ушел. До визита в дипмиссию журналист попросил невесту известить турецкие власти и турецко-арабскую ассоциацию СМИ в случае, если он будет задержан.