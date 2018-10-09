Корабль ВМС Вьетнама завершил первый в новейшей истории визит в Японию

Ханой, , 08:21 — REGNUM Вьетнамский сторожевой корабль «Чан Хынг Дао» завершил официальный дружественный визит в Японию, который стал первым для боевого корабля военно-морских сил СРВ в новейшей истории. Вьетнамский боевой корабль в течение трех дней находился в порту города Йокосука (Япония).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», общая протяженность маршрута корабля составит 9 тысяч 300 километров. Этот маршрут станет наиболее длинным и наиболее насыщенным по объему официальных приемов и культурных мероприятий для боевого корабля ВМС Вьетнама. По мнению военных экспертов СРВ, этот продолжительный визит также станет успешной демонстрацией нового вьетнамского вооружения и техники, что особенно важно в условиях потенциальных угроз безопасности Вьетнама в Южно-Китайском море.