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Корабль ВМС Вьетнама впервые примет участие в международном военном параде

Политика

Корабль военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) впервые в новейшей истории будет участвовать в международном военно-морском параде, который пройдет в Республике Корее

Ханой, 8 октября 2018, 19:09 — REGNUM  С 10 по 15 октября в Республике Корее будет проходить международный военно-морской парад, в котором примут участие 13 государств, в том числе Вьетнам. Вьетнамский сторожевой корабль, который носит имя национального героя Вьетнама «Чан Хынг Дао», является результатом совместной работы вьетнамских и российских инженеров.

Корабль находится на вооружении вьетнамской народной армии (ВНА) с февраля 2018 года. Он оснащен новейшей военной техникой. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», все технические средства боевого корабля были изготовлены российской стороной в соответствии с договором о сотрудничестве между Россией и Вьетнамом.

После участия в военно-морском параде в Республике Корее вьетнамский сторожевой корабль «Чан Хынг Дао» посетит с дружественным визитом Китайскую Народную Республику.

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Зарубежная хроника
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