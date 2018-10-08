Корабль ВМС Вьетнама впервые примет участие в международном военном параде

Ханой, , 19:09 — REGNUM С 10 по 15 октября в Республике Корее будет проходить международный военно-морской парад, в котором примут участие 13 государств, в том числе Вьетнам. Вьетнамский сторожевой корабль, который носит имя национального героя Вьетнама «Чан Хынг Дао», является результатом совместной работы вьетнамских и российских инженеров.

Корабль находится на вооружении вьетнамской народной армии (ВНА) с февраля 2018 года. Он оснащен новейшей военной техникой. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», все технические средства боевого корабля были изготовлены российской стороной в соответствии с договором о сотрудничестве между Россией и Вьетнамом.

После участия в военно-морском параде в Республике Корее вьетнамский сторожевой корабль «Чан Хынг Дао» посетит с дружественным визитом Китайскую Народную Республику.