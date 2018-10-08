В Ханое открылся центр сотрудничества Республика Корея — Вьетнам

Ханой, , 22:40 — REGNUM 6 октября в столице Вьетнама Ханое прошла торжественная церемония открытия центра сотрудничества Республики Кореи и Вьетнама. Центр создан с целью укрепления сотрудничества между обеими странами, в частности, в сфере торговли и предпринимательства. Центр открылся при непосредственной поддержке со стороны правительства Вьетнама и министерства торговли и промышленности Республики Кореи.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в центре будут проходить многочисленные мероприятия для предпринимателей обеих стран. При центре будет действовать постоянный консультативный совет, который будет оказывать поддержку для предпринимателей, планирующих открыть бизнес на территории одной из стран. Кроме того, в центе будут регулярно проводиться семинары и лекции, которые смогут посещать все желающие при предварительной регистрации.