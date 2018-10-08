Англия предоставит СРВ безвозмездный кредит на развитие умных городов

Ханой, , 18:42 — REGNUM 6 октября заместитель премьер-министра СРВ Винь Динь Хюэ встретился с торговым представителем Великобритании во Вьетнаме Эдвардом Вайзи. Заместитель премьер-министра СРВ отметил, что Великобритания является важным стратегическим партнером СРВ.

Торговый представитель Великобритании Эдвард Вайзи отметил, что экономика Вьетнама развивается быстрыми темпами. Эдвард Вайзи также заявил, что Великобритания высоко оценивает роль Вьетнама в деле развития сотрудничества между странами. Так, в 2017 году товарооборот между странами составил 6,1 миллиард долларов, а объем инвестиций Великобритании в СРВ — 3,7 миллиардов долларов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», по результатам переговоров стороны заключили договор о сотрудничестве в деле развития системы умных городов. В соответствии с договором, Великобритания предоставит Вьетнаму безвозмездный кредит на развитие умных городов. По мнению обеих сторон, этот шаг позволит укрепить сотрудничество между Великобританией и Вьетнамом.