Премьер-министр Пакистана: в Панджабе не будет амнистии для коррупционеров

Лахор, Пакистан, , 13:50 — REGNUM На пресс-конференции в Лахоре по итогам заседания Кабинета министров провинции Панджаб 7 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан высказался по поводу громких коррупционных дел. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер заявил о невозможности нового «Указа о национальном примирении», объявляющем амнистию по всем коррупционным делам.

Ранее такой указ издавался бывшим президентом страны Первезом Мушарраом и снимал все обвинения по делам, зарегистрированным с 1 января 1986 по 12 октября 1999.

В ответ на обвинения в политической ангажированности недавнего ареста оппозиционного лидера Шебхаза Шарифа, Имран Хан отметил, что дело было возбуждено еще до того, как он стал премьер-министром. По словам Имран Хана, оппозиционные «Народная партия Пакистана» и «Пакистанская мусульманская лига (Наваза Шарифа)» заключили альянс, «чтобы защитить коррупцию в стране» и подрывать инициативы правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») под видом «защиты демократии».