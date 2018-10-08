Индия продемонстрировала новый комплекс ПВО

Лакхнау, Индия, , 13:54 — REGNUM В ходе генеральной репетиции парада по случаю дня ВВС Индии в городе Газиабад (штат Уттар-Прадеш) был продемонстрирован новый комплекс ПВО SPYDER.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», индийская система была создана на основе израильских образцов и является результатом военно-технического сотрудничества между двумя странами. Согласно имеющимся сведениям, новый комплекс способен поражать весь спектр воздушных целей от самолетов и беспилотных летательных аппаратов до ракет на расстоянии от 60 до 100 километров. SPYDER может сбивать летательные аппараты противника на высоте от 20 до 9000 метров, скорость ракеты класса «земля-воздух» составляет 700 м/с. Основными составляющими частями комплекса являются израильская РЛС «Дарби» и противовоздушная ракета «Питон-5». Предполагается, что на зенитный комплекс также удастся установить ракету «Акаш», разработанную в Индии.

Сделка о поставках комплексов SPYDER была заключена с Израилем в 2008 году. Летом 2018 года система была официально принята на вооружение индийских ВВС.