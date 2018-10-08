МВД Индии: с наксалитами и маоистами будет покончено через три года

Лакхнау, Индия, , 16:07 — REGNUM Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх рассказал о планах правительства по борьбе с вооруженными формированиями в стране. По сообщению индийского новостного агентства Jagran, Раджнат Сингх выступил с речью в Лахнау (шатат Уттар-Прадеш) по случаю дня создания Сил быстрого реагирования 7 октября.

Министр внутренних дел отметил, что ранее действия отрядов наксалитов и маоистов, радикальных повстанцев коммунистического толка, борющихся с центральным правительством, распространялись на 126 округов страны. Теперь же, по словам министра, они локализованы до 10−12 округов. По мнению Раджнатха Сингха, таких успехов удалось добиться именно при помощи Сил быстрого реагирования. Также министр отметил успехи по борьбе с терроризмом и беспорядками в штате Джамму и Кашмир. Так, бойцы внутренних войск и Сил быстрого реагирования не только ликвидировали за 2018 год более 130 террористов, но и успешно справляются с наведением порядка при массовых демонстрациях.

По словам Раджната Сингха, индийские силовики стараются действовать сдержанно в беспокойном штате, так как «кашмирцы — наши люди».