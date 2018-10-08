Джон Болтон: США отводят Пакистану важную роль в борьбе с терроризмом

Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Во время общения с представителями средств массовой информации 6 октября Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что переговоры с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши были плодотворными.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Джон Болтон призвал пакистанского министра позабыть прошлые сложности и двигаться дальше. Советник американского президента также сообщил представителям СМИ, что в ходе переговоров с Куреши обсуждалась проблема американской помощи Пакистану.

Ранее, в начале сентября 2018 года Пентагон отказался предоставить Исламабаду 300 миллионов долларов помощи, сославшись на недостаточность усилий Пакистана в борьбе с терроризмом. Теперь же Джон Болтон отметил, что Пакистан занимает важное место в американской стратегии по противостоянию терроризму.