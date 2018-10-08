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Джон Болтон: США отводят Пакистану важную роль в борьбе с терроризмом

Политика

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подвел итоги встречи с министром иностранных дел Пакистана. По его словам, в американской борьбе с терроризмом Пакистан занимает важное место

Вашингтон, 8 октября 2018, 14:02 — REGNUM  Во время общения с представителями средств массовой информации 6 октября Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что переговоры с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши были плодотворными.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Джон Болтон призвал пакистанского министра позабыть прошлые сложности и двигаться дальше. Советник американского президента также сообщил представителям СМИ, что в ходе переговоров с Куреши обсуждалась проблема американской помощи Пакистану.

Ранее, в начале сентября 2018 года Пентагон отказался предоставить Исламабаду 300 миллионов долларов помощи, сославшись на недостаточность усилий Пакистана в борьбе с терроризмом. Теперь же Джон Болтон отметил, что Пакистан занимает важное место в американской стратегии по противостоянию терроризму.

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Зарубежная хроника
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