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Антикоррупционный орган внес предписание главам двух украинских ведомств

Политика

Закон «О предотвращении коррупции» не выполнили фонд госимущества и госпредприятие «Первомайскуголь»

Киев, 8 октября 2018, 12:12 — REGNUM  Предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и исполняющему обязанности главы фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталию Трубарову внесло национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), сообщает 8 октября УНИАН.

Согласно сообщению, НАПК установило, что госпредприятие «Первомайскуголь» нарушило закон «О предотвращении коррупции» и не создало должность ответственного за реализацию антикоррупционной программы. А ФГИ не провел спецпроверку человека, который вступит в особо ответственную должность.

Если ФГИ и минэнерго не выполнят предписания, их ждет административная ответственность.

Напомним, ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное расследование против министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

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Политическая жизнь Украины
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