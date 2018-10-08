Жириновский обвинил КПCC в споре о границе между Чечней и Ингушетией

Москва, , 11:59 — REGNUM Осложнение ситуации в Ингушетии в связи с принятием закона о границе с Чечней восходит своими корнями к революции 1917 года. На Кавказе нельзя было проводить границы между регионами по признаку национальностей. Такое мнение высказал депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, после того, как большевики провели такое деление, на территории, где веками люди жили в мире, начались споры между народностями.

«Северный Кавказ — это очень сложный регион, здесь веками соседствовали сотни народов, люди жили бок о бок в одних сёлах, районах, городах. Но большевики начали рисовать на Кавказе национальные границы, которые мало кого устраивали, потому что всегда находились недовольные, кто-то оказывался на «чужой» земле», — объяснил свою позицию Жириновский в своем Телеграмм-канале.

Мир в этих землях, как отметил лидер ЛДПР, «удерживала силой КПСС». После того, как она «рухнула, страну всю искромсали, а вдоль всех национальных границ до сих пор идут споры», считает депутат Госдумы.

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По мнению Жириновского, «единственное решение проблемы — это укрупнение регионов». Границы, как он убежден, надо проводить, объединяя соседние и создавая новые административно-территориальные деления, а не национальные.

Напомним, в сентябре 2018 года Владимир Жириновский выступил с предложением нового территориального деления России. По его мнению, 85 субъектов РФ — это слишком много, достаточно будет и 40. Такое укрупнение регионов послужит превентивной мерой от сепаратизма. В качестве примера новой модели Жириновский привел Кавказский регион, где он предлагает два региона — Горный край и Кавказский край.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административной границы между субъектами и передаче друг другу равноценных незаселенных территорий площадью около 2 тыс. га. Ранее, с момента разделения Чечено-Ингушской АССР на два субъекта РФ в 1991 году, четких границ между ними не было установлено. В связи с этим периодически возникали конфликтные ситуации.

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Однако и нынешнее соглашение не прошло гладко. Многие жители Ингушетии, недовольные разделением границ, в результате которого, по их мнению, республика осталась в проигрыше, вышли на протестную акцию. Митинг, начавшийся 4 октября, продолжается и в настоящее время. Правительство РИ согласовало его проведение до 15 октября.

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