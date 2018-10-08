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Консульство Пакистана в Джелалабаде возобновит работу по выдаче виз

Политика

Работа будет осуществляться в соответствии с планом, совместно разработанным властями провинции

Джелалабад, Афганистан, 8 октября 2018, 20:06 — REGNUM  Правительство провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) опубликовало официальное заявление, согласно которому, консульство Пакистана в Джелалабаде, закрытое Исламабадом в сентябре текущего года, официально возобновит работу по выдаче виз.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», работа консульства будет возобновлена в результате достигнутого соглашения между местными властями и Министерством иностранных дел Пакистана.

Согласно вышеупомянутому заявлению, работа консульства будет осуществляться в соответствии с планом, разработанным правительством провинции. Заявления на визу, национальные идентификационные карты и паспорта будут оформляться местными властями, а саму визу надо будет получать непосредственно в консульстве.

В заявлении также говорится, что жители уездов Родат, Пачир Ва Агам, Чапархар, Кхогьяни и Шерзад могут подавать документы на визу, начиная с 7 октября.

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Зарубежная хроника
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