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15 талибов* ликвидировано в результате операции в афганской провинции Фарах

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Среди убитых числятся несколько высокопоставленных командиров группировки

Кабул, 8 октября 2018, 14:26 — REGNUM  7 октября официальные представители 207 корпуса армии Афганистана заявили, что в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) была проведена операция Вооруженных сил Афганистана, в результате которой было уничтожено 15 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди убитых числится несколько высокопоставленных командиров группировки.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция была проведена на территории уездов Бала Булук и Кхаки Сафед провинции Фарах.

Представители 207 корпуса армии Афганистана сказали, что по меньшей мере восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Сообщается, что в результате операции было уничтожено пять мотоциклов и два транспортных средства, включая бронетранспортер, который был ранее захвачен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

К настоящему моменту официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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