Кабул, , 14:26 — REGNUM 7 октября официальные представители 207 корпуса армии Афганистана заявили, что в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) была проведена операция Вооруженных сил Афганистана, в результате которой было уничтожено 15 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди убитых числится несколько высокопоставленных командиров группировки.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция была проведена на территории уездов Бала Булук и Кхаки Сафед провинции Фарах.

Представители 207 корпуса армии Афганистана сказали, что по меньшей мере восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Сообщается, что в результате операции было уничтожено пять мотоциклов и два транспортных средства, включая бронетранспортер, который был ранее захвачен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

К настоящему моменту официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.