15 талибов* ликвидировано в результате операции в афганской провинции Фарах

Кабул, 8 октября 2018, 14:26 — REGNUM 7 октября официальные представители 207 корпуса армии Афганистана заявили, что в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) была проведена операция Вооруженных сил Афганистана, в результате которой было уничтожено 15 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди убитых числится несколько высокопоставленных командиров группировки.
По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция была проведена на территории уездов Бала Булук и Кхаки Сафед провинции Фарах.
Представители 207 корпуса армии Афганистана сказали, что по меньшей мере восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.
Сообщается, что в результате операции было уничтожено пять мотоциклов и два транспортных средства, включая бронетранспортер, который был ранее захвачен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
К настоящему моменту официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.