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Президент Афганистана Гани уверен в обеспечении безопасности на выборах

Политика

Глава государства заверил, что правительство примет все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня безопасности на предстоящих выборах в парламент

Кабул, 8 октября 2018, 13:38 — REGNUM  6 октября президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что правительство разработало план, который позволит эффективно обеспечить безопасность на предстоящих выборах в парламент.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано президентом во время выступления перед жителями провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф), куда глава государства прибыл с визитом.

Во время речи Ашраф Гани сказал, что обеспечение безопасности уездов Чимтал, Чарболак, Шольгара, Давлатабад провинции Балх, являющихся с точки зрения безопасности наиболее уязвимыми, должно стать одним из приоритетов сил безопасности страны.

Глава государства призвал жителей страны сплотиться в преддверии выборов, так как отсутствие единства подрывает безопасность государства.

В ходе выступления президент также пообещал создать воздушный коридор, который позволит импортировать товары в Балх напрямую из Индии.

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Зарубежная хроника
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