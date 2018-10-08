Демократы устроили Бретту Каване «инквизицию» — сенатор

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Трудно иметь общественное доверие, пройдя через такую «инквизицию», которую устроили Бретту Каване демократы, считает сенатор Ламар Александер.

В своем твиттере политик рассказал, что он прочел шесть отчетов ФБР, которые изучали биографию Каваны за последние 25 лет, в период с 1993 по 2018-й. ФБР опросило 150 знакомых с Каваной человек, и каждому был задан вопрос, знает ли он о каком-либо случае злоупотребления алкоголем со стороны Каваны. В каждом случае ответ был отрицательным.

«Если бы вы прочли — как это сделал я — шесть расследований ФБР о нем за 25 лет, вы бы увидели, что о судье Каване не только не было сказано плохих вещей, но о нем говорили примечательно хорошие вещи. И вы бы были очень рады, что он теперь в Верховном суде», — пишет Александер.

Сразу после голосования по кандидатуре Каваны Александер заявил, что голосовал за утверждение Каваны из-за 26 лет его выдающейся публичной деятельности и репутации превосходного юриста. «Это было бы фундаментально нечестным и опасным прецедентом не утвердить его из-за неподтвержденных обвинений в сексуальном нападении 36 лет назад», сказал сенатор.

Напомним, 6 октября была утверждена кандидатура на пост Верховного судьи США Бретта Каваны. Утверждение состоялось, несмотря на яростное сопротивление его противников и обвинения в сексуальных проступках, якобы совершенных Каваной в начале 80-х.