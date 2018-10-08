Бывший президент Афганистана Карзай подверг критике стратегию США в стране

Кабул, , 14:33 — REGNUM Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что стратегия США в Афганистане оказалась безуспешной и не принесла ничего, кроме разрушений и гибели мирных жителей.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», бывший глава государства сделал данное заявление, выступая на TRT World Forum в Турции.

Хамид Карзай сказал, что силы США находятся в Афганистане уже 17 лет, а мирные жители продолжают погибать, а террористические группировки, такие как «Сеть Хаккани» и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрепляют свои позиции в стране.

Бывший президент Афганистана уверен, что выбранная руководством США стратегия в Афганистане не способна принести мир. Он считает, что Вашингтон, если он действительно желает мира в Афганистане, должен пересмотреть свой подход к обеспечению стабильности в стране и отказаться от войны как способа достижения мира.