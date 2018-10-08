Глава оппозиции Кении требует внесения поправок в Конституцию страны

Найроби, , 14:12 — REGNUM Раила Одинга, глава кенийской оппозиции, отметил, что с момента последней редакции конституции прошло восемь лет, пришло время пересмотреть положения и внести поправки в документ, дабы существующие законы соответствовали времени.

Им было внесено предложение провести референдум по внесению поправок в конституцию Кении, которая не изменялась с 2010 года. На нем будут рассматриваться вопросы утверждения должности премьер-министра, уменьшение числа политических представителей. Это будут изменения, которые, как утверждается, помогут положить конец политическим конфликтам в стране.

Тем не менее, среди политиков, членов партии, возглавляемой заместителем президента Кении Уильямом Руто, есть те, кто являются противниками внесения изменений.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, речь Руто, в которой заместитель президента заявил о том, что Раила Одинга «расшатывает Юбилейную партию» (правящая партия Кении). Это породило острые споры среди сторонников последнего.

Тем не менее, Одинга ответил на это тем, что речь Руто была направлена лишь на смещение его с поста главы оппозиционной партии, так как нынешний заместитель министра, по мнению Одинги, боится антикоррупционной деятельности, которая проводится им в стране. Глава оппозиции Кении добавил, что его сотрудничество с президентом Ухурой Кениатой содействует национальному единству граждан, борьбе со взяточничеством в стране и коррупция больше не вернется в Кению.