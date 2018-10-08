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Посол ЕС отметил важность сохранения «островков сотрудничества» с РФ

Политика

Также Эдерер подчеркнул важность сохранения межрегионального и трансграничного сотрудничества между странами

Посол ЕС отметил важность сохранения «островков сотрудничества» с РФ
timofey zakharov
Граница Европа-Азия

Томск, 8 октября 2018, 11:44 — REGNUM  Несмотря на антироссийские санкции, между Брюсселем и Москвой сохраняются «островки сотрудничества» в гуманитарных сферах. Об этом заявил журналистам в ходе своего визита в Томск посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

По словам дипломата, он очень рад, что между Евросоюзом и Россией сохраняется взаимодействие в области науки и образования, которое включает обмены студентами. Также Эдерер подчеркнул важность сохранения межрегионального и трансграничного сотрудничества между РФ и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, отозванный ранее на консультации посол ЕС в России Маркус Эдерер вернулся в Москву из Брюсселя 13 апреля. Ранее сообщалось, что дипломат был отозван после того, как участники саммита ЕС договорились о соответствующих действиях в связи с ситуацией вокруг инцидента с отравлением в британском Солсбери.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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