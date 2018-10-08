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Министр финансов ЮАР был уволен за отказ одобрить договор с Россией

Политика

Министр финансов ЮАР Нихиланихила Нене только сейчас сообщил о том, что бывший президент страны Джейкоб Зума отстранил его от должности за отказ одобрить сделку с Россией на сумму 100 миллиардов долларов США в 2015 году

Кейптаун, 8 октября 2018, 13:45 — REGNUM  Министр финансов ЮАР Нихиланихила Нене рассказал группе следователей, занимающейся коррупционным скандалом вокруг бывшего президента страны Джейкоба Зумы, о деталях своего отстранения от должности в 2015 году. По словам министра, он был отстранен от должности экс-президентом за то, что отказался одобрить договор стоимостью 100 миллиардов долларов между Россией и ЮАР.

По информации новостного агентства VOA Swahili, Нене подал свидетельство против Джейкоба Зумы в отношении совершения коррупционных действий, которые касаются и семьи Гупты, друзей Зумы, которые также обвиняются в соучастии коррупционной деятельности.

Зума отвергнул заявления о заключении договора с президентом России Владимиром Путиным во время встречи стран БРИКС.

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Зарубежная хроника
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