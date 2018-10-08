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В ситуации с Сенцовым Россия «нарушила международное право» — ЕС

Политика

В организации считают дело террориста «нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия»

Брюссель, 8 октября 2018, 11:32 — REGNUM  В ходе голодовки украинского террориста Олега Сенцова власти России якобы нарушили свои международные обязательства в области прав человека. Об этом говорится в опубликованном сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе указано, что «отказавшись предоставить ему (Сенцову, — прим. ИА REGNUM ) надлежащее медицинское обслуживание Россия нарушила его права человека, а также свои международные обязательства в этой сфере».

Также в организации считают дело Сенцова, осужденного в России на 20 лет за теракты в Крыму, «нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия».

Как сообщало ИА REGNUM, 145-дневная «голодовка» Сенцова началась 14 мая. Осужденный потребовал освобождения в России 64 украинских «политзаключенных». При этом Сенцов все время «голодовки» употреблял в пищу «питательную лечебную смесь» и препараты, поддерживающие сердечно-сосудистую и нервную системы.

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