Обвиняемый в коррупции лидер оппозиции Пакистана арестован на 10 дней

Исламабад, , 16:27 — REGNUM 6 октября лидер главной оппозиционной партии Пакистана «Пакистанская Мусульманская Лига» (ПМЛ) Нахбаз Шариф по решению суда был заключён под 10-дневный арест. Решение было вынесено на следующий день после ареста Нахбаза Шарифа, обвиняемого в коррупции.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Нахбаз Шариф, младший брат бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, был уличён в «превышении полномочий» при распределении средств, направленных на строительство доступного жилья для населения Пакистана. Как утверждает сам обвиняемый, его преследование объясняется «политической мотивацией» действующего правительства Имрана Хана, а все составляющие части обвинения он называет «ложью», утверждая, что благодаря его работе «множество пакистанцев получили своё жильё», и что ему даже приходилось вкладывать свои личные сбережения для реализации программы.

Коррупционные скандалы являются неотъемлемой частью политической жизни Пакистана, при том что в прошлом сам бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был также осуждён за участие в коррупционных схемах. Нынешний же премьер-министр Пакистана Имран Хан запустил масштабную программу по борьбе с коррупцией в стране.